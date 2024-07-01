الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

روسيا : السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك الأوكرانية

السيطرة على قرى
السيطرة على قرى

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على قريتي سبيرني ونوفوليكساندريفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

txt

الدفاع الجوي الروسية يعلن اسقاط تسع طائرات مسيرة فوق بريانسك

txt

الجيش الامريكي: تدمير 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر


وأضافت الوزارة في بيان مقتضب عبر تطبيق تيليجرام أن قواتها قامت أيضا بتعزيز مواقعها على طول خط المواجهة حول القرى.
تقع سبيرني في شرق منطقة دونيتسك، بالقرب من الحدود مع منطقة لوهانسك الأوكرانية. وتقع نوفوليكساندريفكا على بعد حوالي 130 كيلومترا غربي سبيرني.


وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيانها اليومي حول الوضع في ساحة المعركة إن "قتالا عنيفا" يدور في المنطقة المحيطة بالقريتين، لكنها لم تبلغ عن أي خسائر.


ودونيتسك هي واحدة من أربع مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها في أواخر عام 2022 في خطوة أدانتها معظم الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية ولا تسيطر روسيا بشكل كامل على أي من المناطق الأربع.

مواد متعلقة

الدفاع الجوي الروسية يعلن اسقاط تسع طائرات مسيرة فوق بريانسك

الجيش الامريكي: تدمير 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر

وزيرا خارجية روسيا وبيلاروس يتفقان على مواصلة التعاون الوثيق على الصعيد الدولي

مندوب روسيا باليونسكو: قتل الصحفيين الروس يتم بشكل ممنهج ومتعمد من قوات كييف

ضربة صاروخية.. روسيا تستهدف قطارًا محملًا بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية

روسيا.. تكليف هيئة الأركان باتخاذ إجراءات للرد على الطائرات الأمريكية بدون طيار
الجريدة الورقية