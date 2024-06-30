وزيرا خارجية روسيا وبيلاروس يتفقان على مواصلة التعاون الوثيق على الصعيد الدولي

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من نظيره البيلاروسي المعين حديثا مكسيم ريجينكوف على مواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالتنسيقات على الصعيد الدولي ، كما تبادلا وجهات النظر في القضايا الدولية الملحة ، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن بيان وزارة الخارجية جاء فيه " إن الجانبين ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الروسية البيلاروسية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة، واتفقا على مواصلة التعاون الوثيق ضمن الصيغ الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف هنأ نظيره البيلاروسي بتعيينه وزيرا لخارجية بيلاروسيا الشقيقة ، ونوهت بأن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب البيلاروسي.

يشار إلى أنه في 27 يونيو الجاري عين الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، مكسيم ريجينكوف، نائب رئيس الإدارة الرئاسية، وزيرا لخارجية بيلاروسيا خلفا لسيرجي ألينيك، الذي يتولى منصب كبير الدبلوماسيين البيلاروسيين منذ ديسمبر 2022.