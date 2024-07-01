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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو .. مع بدء شهر يوليو 2024، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو، لتلافي دفع الغرامة.

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فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو

ويتم دفع فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو في الفترة من 14 يونيو 2024، على أن تستمر ليوم 14 يوليو 2024، وفي حالة عدم السداد يتم فرض غرامة مالية على المخالفين، وفقا للشركة المصرية للاتصالات.

فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يونيو 2024، عبر: كاش من أقرب فرع لشركة we، بالفيزا كارد عبر خدمات الدفع الإلكتروني مثل إنستا باي، وعبر خدمات فوري المتاحة بجميع المحافظات.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

في البداية الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

يجب ادخال كود المحافظة.

يجب إضافة رقم التليفون الأرضي الراغب في الاستعلام عنه

النقر على أيقونة إظهار الفواتير.

يجب طريقة السداد المناسبة لك

النقر على ادفع، وإدخال البريد الإلكتروني.

أخيرًا يظهر رقم الحساب وجميع المعلومات.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

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