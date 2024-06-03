أبو طالب يتسلم درع تكريم المصرية للاتصالات ضمن أفضل 100 شركة عاملة بالسوق المصرية

أعرب محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات عن فخره بتكريم الشركة المصرية للاتصالات ضمن قائمة أفضل 100 شركة عاملة بالسوق المصرية لعام 2023 خلال احتفالية قمة مصر للأفضل.

قال أبو طالب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها شهادة نجاح جديدة تتوج الجهود التي يبذلها فريق العمل داخل هذا الكيان الكبير.



أضاف: “مجهود ادارة تنفيذية وفريق عمل كامل، ولسه فيه حاجات كتير بنحلم بتحقيقها للوصول لرضا العميل، مبروك ومن نجاح لنجاح ولسه اللي جاي هيبقى أفضل".