المصرية للاتصالات ضمن القائمة.. فوربس تكشف عن أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2024

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى 50 شركة عامة في مصر" لعام 2024، لتسلط الضوء على الشركات الأعلى قيمة والأكثر ربحية في الدولة.

تراجع إجمالي مبيعات 50 شركة عامة، مقومة بالدولار، بنحو 20%، لتصل إلى 26.4 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بعام 2022. كما انخفض صافي الأرباح 9% إلى 4.5 مليار دولار. وقد تراجع إجمالي الأصول بنسبة 18.1% إلى 89.4 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 109.2 مليار دولار في عام 2022. وسجلت القيمة السوقية لـ 50 شركة 29.4 مليار دولار حتى 26 أبريل 2024، بانخفاض 3.3% مقارنة بالعام السابق. لكن، مع استبعاد تأثير سعر صرف الدولار، ارتفعت المؤشرات المالية بالعملة المحلية، لتصعد القيمة السوقية للشركات جميعها بنسبة 49.8%، والمبيعات بنسبة 25%، والأرباح بنسبة 41%، والأصول بنسبة %27 بالجنيه المصري.

تم اعداد القائمة بالاعتماد على المعلومات والبيانات المالية من البورصة المصرية، وصّنفت الشركات وفًقا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح للعام المالي 2023، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي حُسبت بناء على إغلاقات البورصة بتاريخ 26 أبريل 2024. وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. واستبعدت القائمة الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2023، حتى 26 أبريل 2024.

اعتمدت القائمة أسعار صرف العملات الأجنبية بتاريخ 26 أبريل 2024.

وأظهرت القائمة تصدر البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر مصرف خاص في مصر، القائمة بقيمة سوقية بلغت 4.7 مليار دولار، وأصول بنحو 17.4 مليار دولار، وقد قفز صافي أرباح البنك بنسبة 83.5% في 2023 إلى 619 مليون دولار. يليه (QNB) الأهلي في المركز الثاني، ثم السويدي إليكتريك في المركز الثالث، بقيمة سوقية تبلغ 1.4 مليار دولار، لكل منهما.



وقد هيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بـ 16 بنكًا، بمبيعات 8.4 مليار دولار، وإجمالي أصول بلغ 58.5 مليار دولار، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ 9 شركات، ثم قطاع الصناعة بـ 7 شركات.

وجاءت أوراسكوم كونستراكشون، التي أسسها الملياردير الراحل أنسي ساويرس، ضمن أول 10 مراكز، لتصبح بذلك أكبر شركة عامة في قطاعات العقارات والإنشاءات في مصر، بقيمة سوقية بلغت 543 مليون دولار.

وتضم القائمة شركة واحدة فقط من قطاع الإعلام، هي الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وشركة واحدة من قطاع خدمات الشحن والنقل (شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع)، وكذلك شركة واحدة من قطاع الاتصالات (المصرية للاتصالات)، وشركة واحدة من قطاع المرافق (طاقة عربية).