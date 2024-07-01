استخراج 3 جثث و4 مصابين من أسفل عقار منهار في أسيوط

انهار عقار كاملا مكون من 4 طوابق بنطاق حى شرق بجوار شارع رياض حارة درويش واستخراج 3 جثث متوفاه و4 مصابين من بينهم أطفال.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطار من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بنطاق حى شرق

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والحماية المدنية بمحافظة اسيوط وبحضور مدير أمن أسيوط واللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورؤساء الأحياء والجهات المختصة

رصدت بوابة الوفد عمليات إنقاذ الضحايا أسفل العقار المنهار بنطاق حى شرق محافظة اسيوط والذي انهار كاملا منذ قليل

وتواصل فرق الحماية المدنية بمحافظة اسيوط عملها بحثا عن ضحايا تحت انقاض العقار المنهار و المكون من ٤ طوابق

٢٠٢٤٠٧٠١_٠٨١٨٥٤