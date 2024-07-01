الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

عوامل خطر الإصابة بـ"كوفيد طويل الأمد "

فيروس كوفيد طويل
فيروس كوفيد طويل الامد

يعاني معظم المصابين بفيروس SARS-CoV-2 من أوجاع وسعال وتعب لأسابيع قليلة، ولكن الانزعاج العام قد يستمر لعدة أشهر متتالية لدى البعض.

txt

ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم.. التفاصيل

txt

سعر الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الإثنين

وبهذا الصدد، حلل فريق من الخبراء سجلات 4708 بالغين أمريكيين أصيبوا بفيروس SARS-CoV-2، بين أبريل 2020 وفبراير 2023.

وتبين أن "كوفيد طويل الأمد" أكثر شيوعا لدى النساء، وأولئك الذين يعانون من مشاكل سابقة تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية. وكان أقل شيوعا لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاحًا ضد الفيروس، وكذلك المرضى الذين تعرّضوا لمتحوّر "أوميكرون" الأقل خطورة.

 

تقليل خطر الإصابة

 

وتقول إليزابيث أويلسنر، عالمة الأوبئة في مركز Irving الطبي بجامعة كولومبيا: "تؤكد دراستنا على الدور المهم الذي لعبه التطعيم ضد "كوفيد"، ليس فقط في تقليل شدة العدوى، ولكن أيضا في تقليل خطر الإصابة بـ"كوفيد طويل الأمد.

وفي حين أن بعض الحالات الصحية، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، وتاريخ التدخين ارتبطت بأوقات التعافي الأطول أمدا، إلا أنها أصبحت غير مهمة بمجرد أخذ عوامل الخطر الأخرى في الاعتبار أيضا.

وتبين أن حالات العدوى الشديدة وأوقات التعافي الأطول كانت أكثر شيوعا بين المشاركين من الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين، ما يضيف إلى ما نعرفه بالفعل عن التفاوت العرقي والإثني فيما يخص "كوفيد-19".

وتقول أويلسنر: "على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن العديد من المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد الطويل الأمد يواجهون تحديات تتعلق بالصحة العقلية، إلا أننا لم نجد أن أعراض الاكتئاب قبل الإصابة بـ SARS-CoV-2 كانت عامل خطر رئيسي لمرض كوفيد طويل الأمد". حسب روسيا اليوم.

 

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم.. التفاصيل

سعر الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الإثنين

الاحتلال يقتحم طولكرم بآليات عسكرية ثقيلة فجر اليوم

سعر صرف الدولار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين

نتائج أولية.. الغزواني يفوز في انتخابات الرئاسة بموريتانيا

رياح خفيفة وعظمى دبي 41.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم الاثنين
الجريدة الورقية