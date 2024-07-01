ارتفاع أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم.. التفاصيل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين الموافق الأول من يوليو، بالتزامن مع توقعات بعجز في المنتج المعروض بسبب ذروة استهلاك الوقود في الصيف وتخفيضات أوبك+ في الربع الثالث، على الرغم من أن ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك+.



ووفقًا لوكالة "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا بما يعادل 0.2 % إلى 85.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.71 دولار للبرميل، مرتفعة 17 سنتًا أو 0.2 %.



فيما ارتفع الخامان نحو 6 % في يونيو حزيران، مع تسوية برنت فوق 85 دولارا للبرميل في الأسبوعين الماضيين، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، "مجموعة أوبك+"، معظم تخفيضاتها العميقة لإنتاج النفط بشكل جيد إلى عام 2025.



ودفع ذلك المحللين إلى التنبؤ بعجز في الإمدادات في الربع الثالث مع تزايد الطلب على النقل وتكييف الهواء خلال الصيف مما يؤدي إلى استنزاف مخزونات الوقود.



وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي في مذكرة أن الارتفاع الأخير لخام غرب تكساس الوسيط قد يمتد نحو 85 دولارًا للبرميل إذا ظلت الأسعار فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 79.52 دولارًا.



ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة



وفي الولايات المتحدة، ارتفع إنتاج النفط والطلب عليه إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أبريل، وفقًا لتقرير إمدادات النفط الشهري الصادر عن إدارة معلومات الطاقة (EIA) والذي نُشر يوم الجمعة.

ومن جانبهم يراقب التجار تأثير الأعاصير على إنتاج واستهلاك النفط والغاز في الأمريكتين، حيث بدأ موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي بإعصار بيريل أمس الأحد. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن بيريل، وهو أول إعصار من الفئة الرابعة على الإطلاق، يتجه نحو جزر ويندوارد في البحر الكاريبي حيث من المتوقع أن يجلب رياحًا تهدد الحياة وسيولًا اليوم.