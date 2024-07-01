الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

سعر الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الإثنين

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الأول من يوليو 2024م.

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سعر صرف الدولار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

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0.6 % تراجعًا بأسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من 2024


ويأتي ذلك في ضوء التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأيضًا العالم نتيجة اندلاع الحروب والصراعات منها الحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية التي تُلقي بظلالها على سعر المعدن الأصفر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 3605 جنيهات.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر تداولا نحو 3155 جنيهًا.
جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2704 جنيهات.
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 25240 جنيهًا.
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2326 دولارًا.

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