شبانة: كولر ظهر غاضبًا بعد اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم يكن سعيدًا بعد الاجتماع مع لجنة التخطيط بالنادي اليوم، مشيرا إلى أن تم إبلاغه بصعوبة التفاوض مع موكوينا لاعب صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي لم يضم سوى يوسف أيمن لاعب الدحيل المنضم على سبيل الإعارة، ولم يتم إبرام صفقة زين الدين بلعيد، وهناك حالة غضب جماهيري واضحة بسبب ملف الصفقات".

وأضاف: "الأهلي يحتاج للاعبين أجانب سوبر تقود الفريق بشكل جيد في الموسم القادم، ولن يتحمل الأهلي لاعبين دون المستوى".

وتابع: "جمهور الأهلي عبر السوشيال ميديا تحدثوا عن نجاح فيوتشر في ضم سكالا لاعب فريق زيسكو الزامبي، الذي انضم مقابل 25 ألف دولار، وبدأت المقارنات بين هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي، وأمير توفيق بالنادي الأهلي، خصوصا وسط أخبار سلبية يتم تصديرها لجمهور القلعة الحمراء والفشل في انجاز لاعبين أجانب مميزين".

وواصل: "هيثم عرابي كان (تريند) في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط غضب جمهور الأهلي من عدم ضم صفقات جيدة".

وأتم: "زين الدين بلعيد لديه وكيل جزائري اسمه علي كرماني، لكن اللاعب فوض وكيلين آخرين للانتقال للأهلي، فهناك ورقة ظهرت خلال الساعات الماضية، فهل هناك ناس معينة تتدخل لفرض وكلاء في صفقات الأهلي".