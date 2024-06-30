الإثنين 01 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

حسين علي: الزمالك هددني بإيصالات أمانة بسبب أنباء انتقالي للأهلي فقط

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث حسين علي لاعب فريق الأهلي وبتروجيت السابق، عن كواليس مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه من بتروجيت.

وقال حسين علي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كنت من ناشئين الأهلي رغم أني زمالكاوي، وعائلتي بأكملا زمالكاوية أيضا".

وتابع: "خلال فترة تواجدي في بتروجيت الزمالك تفاوض معي لضمي، ومن جلس معي كان حازم إمام".

وأضاف: "كنت منبهر جدا بجلوسي مع حازم إمام، وأبلغت بموافقتي على الانضمام للنادي".

وأكمل: "فتح الأهلي معي مفاوضات في الوقت ذاته وعندما علم الزمالك بهذه الأنباء وجدت هناك تهديدا بإيصالات أمانة رغم أنني لم أكن قد وافقت على عرض الأهلي".

وأتم: "حزنت جدا بسبب ما فعله الزمالك، ومجلس إدارة الأهلي أخبرني بدفعهم للإيصالات حتى لو وصلت 10 مليون، وبالفعل انضممت إلى الأحمر".

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