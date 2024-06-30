الأرصاد تحذر من منخفض الهند الموسمي.. حالة الطقس في مصر غدًا

تتوقع الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يضرب البلاد غدا الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، منخفض الهند الموسمي، إذ حذرت من حالة الطقس في مصر غدًا.

حالة الطقس في مصر غدا الاثنين

وقالت غانم إنه بداية من الغد تشهد البلاد ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف وتدريجي عن اليوم بمعدل من 2 إلى 3 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية والمحسوسة 39.

كما تسود أجواء شديدة الحرارة في النهار ومحافظات الجنوب، وأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية فترات النهار، والبحران مؤهلان لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه.

وتابعت "في الليل تصبح الأجواء مائلة للحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، إذ تنخفض درجات الحرارة مع وجود نشاط للرياح، يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ولا تزال البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع الكتل الهوائية رطبة، ما يؤدي على ارتفاع نسب الرطوبة".

وحذرت غانم من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، ما يزيد من إحساس الارتفاع في درجات الحرارة فترات الظهيرة من 12 ظهرًا لـ 5 عصرًا، موصية بارتداء غطاء للرأس والملابس الفاتحة، وتناول قدر كبير من السوائل.