الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عظمى القاهرة 35 .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية اليوم الاحد على أغلب الانحاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية حتى الجمعة المقبلة.

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اضطراب حركة الملاحة 
وأضافت الهيئة، هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطيء الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 40 إلى 50 كم | ساعة، مع ارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2.5 متر، ونشاط للرياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

ارتفاع الحرارة 
وذكرت، اعتبارًا من غدًا الاثنين هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:
القاهرة الكبرى 35 25
بنها 34 24
المنصورة 34 24
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 35 24
طنطا 34 22
دمياط 32 24
بورسعيد 32 25
شرم الشيخ 39 30
الاسماعيلية 36 24
الاسكندرية 31 23
بني سويف 37 24
المنيا 38 24
الاقصر 42 29
أسوان 43 29 

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