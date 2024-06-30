من ضمنهم حجازي.. اتحاد جدة يستغنى عن رباعي الأجانب

أستقر نادي اتحاد جدة على رحيل عدد من اللاعبين الأجانب عن صفوف العميد في الميركاتو الصيفي الحالي، على رأسهم المغربي حمدالله، و



كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد، أن إدارة اتحاد جدة تنوي الاستغناء عن عدد كبير من المحترفين الاجانب ويتقدمهم احمد حجازي ، وحمدلله ، و لويز فليبي ، وجوتا.



وتابعت التقارير الصحفية أن هناك عروض وصلت لثنائي اتحاد جدة عبدالرزاق حمدالله وأحمد حجازي وتبقى موافقة اللاعبين فقط للرحيل عن الفريق، بينما تنتظر إدارة العميد عروض لـ "جوتا وفليبي".



وتوصل نادي التعاون لإتفاق مع عبدالرزاق حمدالله بشأن الانتقال إلى صفوفه، وبات اللاعب المغربي على بعد خطوات من الرحيل إليه.



وأنهى نادي اتحاد جدة موسمه في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

