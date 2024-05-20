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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مستقبل أحمد حجازي مع اتحاد جدة

حجازي
حجازي

شهدت الفترة الأخيرة حسم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو جاياردو، مستقبل المدافع الدولي أحمد حجازي مع العميد.

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وقرر الجهاز الفني للاتحاد رحيل أحمد حجازي عن النمور بعد المستوي الذي ظهر عليه اللاعب مع فريقه خلال الموسم الحالي 2023/2024، مما جعل هناك حالة من الرفض الجماهيري على استمرار الدولي المصري.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن حجازي يبحث خلال الفترة الحالية عن فريق سعودي للانتقال إليه خلال الموسم المقبل، بعدما أصبح خارج حسابات المدرب الأرجنتيني.

وأشارت إلى أن صاحب الـ 33 عامًا، لديه رغبة قوية في الاستمرار في دوري روشن السعودي بعد المنافسة القوية التي أصبحت عليها المسابقة خلال الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن أحمد حجازي انتقل لصفوف اتحاد جدة السعودي قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي خلال موسم 2020/2021، قبل أن يقوم العميد بضمه بشكل نهائي في صيف 2021.

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