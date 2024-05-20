الوحدة السعودي يبحث التعاقد مع أحمد حجازي

أبدى الوحدة السعودي اهتمامًا بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد قرار المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الوحدة السعودي يرغب في التعاقد مع أحمد حجازي في حال قرر العميد رحيله عن الفريق.

وأشارت إلى أن الوحدة لديه طموح في التعاقد مع الدولي المصري للتخلص من مشكلة الدفاع التي يعاني منها خلال الموسم الجاري.

وشددت الصحيفة السعودية على أن لاعبي الوحدة الأجانب لن يكونوا ضمن قوام الفريق خلال الموسم القادم، وهم: البرازيلي انسيلمو دي مورايس، والمغربيان فيصل فجر، وجواد الياميق، والفرنسي بوغيل، والهولندي فيتو، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس.

بينما أكدت أن إدارة الوحدة تبحث عن أن يكون هناك تحديث للفريق بجميع الخطوط التي يعاني منها سواء الدفاع والوسط والهجوم.