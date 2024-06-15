عبدالرزاق حمدالله مطلوب في 4 أندية سعودية

دخل المهاجم المغربي عبد الرازق حمد الله، لاعب الاتحاد السعودي، ضمن دائرة اهتمامات أربعة عروض من أندية بدوري روشن للحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة “اليوم” فإن أندية الخليج والرائد والشباب والفيحاء تسعى للتعاقد مع حمد الله من الاتحاد في الميركاتو الصيفي الجاري”.



وأضافت: “حمد الله يجد أزمة مع أصحاب القرار في الاتحاد السعودي، وذلك لتفضيلهم بقاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي يلعب في نفس مركزه”.

وتابعت: “الأندية الأربعة تقدمت بعروض رسمية بالفعل لرحيل حمد الله عن الاتحاد السعودي، خاصة في ظل إمكانياته التهديفية الكبيرة”.

ويرتبط عبد الرازق حمد الله بعقد مع الاتحاد السعودي إلى صيف 2025، حيث يحق له الرحيل بعدها مجانًا لأي نادي يرغب اللاعب في الانتقال إليه.

ويسعى الاتحاد السعودي لضم عدة صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لرغبته في المنافسة على كافة البطولات الموسم المقبل.