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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

نادي سعودي يقدم عرضا لنجم نابولي.. والنادي الإيطالي يرد

نابولي
نابولي

رفض نادي نابولي التفريط في نجمه الكاميروني أندري زامبو أنجويسا لأحد الأندية السعودية التي قدمت عرضا للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

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ورد نادي نابولي على أحد العروض المقدمة من نادي بالدوري السعودي للتعاقد مع لاعبه أنجويسا لكن يرفض النادي الإيطالي فكرة الاستغناء عنه.

ذلك بعدما قدمت أحد الأندية السعودي عرضا كبيرا للغاية من أجل التعاقد مع النجم الكاميروني أنجويسا، لكن رفضته إدارة نابولي.

وتابعت التقارير الصحفية الإيطالية، أن أنطونيو كونتي مدرب نابولي الجديد رفض بيع أنجويسا، ويعتبره أحد العناصر الأساسية في مشروعه الجديد.

وواصلت أن هناك اهتمام حقيقي من نادي النصر السعودي بضم أنجويسا الذي يملك عقدا يمتد حتى صيف العام المقبل 2025.

وشارك أنجويسا مع فريق نابولي في 41 مباراة في الموسم المنقضي، في كافة البطولات، وأحرز هدف وحيد، وصنع 3 آخرين، ليسهم بـ 4 أهداف.
 

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