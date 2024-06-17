نابولي يرفض التفريط في نجمه ويؤكد "ليس للبيع"

أعلن نادي نابولي الايطالي رفضه التام لبيع نجمه الجورجي كفاراتسخيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد العروض التي تفدمت للنادي من عدد من الاندية الاوربية التي تطلب التعاقد مع الجناح الجورجي المتألق .

وكان ناديا برشلونة الاسباني و بايرن ميونخ الالماني في مقدمة الاندية التي ترغب في التعاقد مع كفاراتسخيليا بعد المستوى الافت الذي ظهر به مع نادي نابولي الايطالي خلال الموسمين اللذين انضم فيهما للنادي حيث كان احد اعمدة الفوز بالدوري الايطالي وحصول نابولي على ثاني القابه في الدوري الايطالي بعد غياب 30 عاما .

وقال نادي نابولي على لسان رئيسه دي لورينتيس : كفاراتسخيليا ليس للبيع نهائيا لاي نادي داخل اوربا مهما كانت القيمة المالية هذا الباب مغلق تماما .

على جانب اخر اكد وكيل اعمال الاعب ان الاعب يرغب في الرحيل عن نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية لكنه يؤجل كل المناقشات حتى نهاية مشاركته التاريخية مع منتخب جورجيا في بطولة يورو 2024 .

وقال وكيل الاعب في تصريحات ابرزتها شبكة ESPN الاخبارية الرياضية : نريد مغادرة نابولي هذا شىء اكيد لكن الاهم حاليا التركيز مع المنتخب الجورجي . مع تواجد أنطونيو كونتي مديرا فنيا لنادي نابولي نعلم ان الطموحات كبيرة للغاية وانا واثق ان الفريق سيعود في الموسم بعد المقبل لدخول دوري أبطال اوربا و ايضا المنافسة على لقب الدوري الايطالي في الموسم المقبل لكن عدم المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل امر غير مريح بالنسبة لنا . نريد الانتقال لنادي يشارك في دوري الأبطال ولا نرغب في اهدار عام من عمر كفارا .

اما والد الاعب فقال : تغيير ثلاثة مدربين في نادي نابولي امر غير مريح تماما بالنسبة لكفارا وهو امر لا اجده مفيدا من الناحية الفنية بالنسبة لي . الاستقرار الفني مهم لاي لاعب يرغب في التفوق والتطور في اللعب . المال لا يدخل في حساباتنا ابدا لكن رغبة ابني حاليا هي الرحيل من نابولي رغم حبنا الشديد للنادي والمدينة .