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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نابولي يعلن تعيين كونتي مديرا فنيا

كونتي مدربا لـ نابولي
كونتي مدربا لـ نابولي بعد توقيع العقود

أعلن نادي نابولي الإيطالي عن تعيينه أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي اليوم الأربعاء بعقد يمتد حتى 3 سنوات مقبلة.

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وكان نابولي دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع كونتي من أجل قيادة أبناء الجنوب في الموسم الكروي الجديد بعد موسم صعب عاشه الفريق بعدم التأهل لأي بطولة أوروبية في الموسم المقبل.

أكد نادي نابولي في بيانه الرسمي أن كونتي وقع على عقود تدريبه الفريق بعقد يمتد حتى عام 2027.

من جانبه قال كونتي بعد توقيعه على عقود تدريب فريق نابولي: نابولي مكان ذو أهمية عالمية، أنا سعيد ومتحمس لفكرة الجلوس على مقاعد البدلاء الزرقاء يمكنني بالتأكيد أن أعد بشيء واحد: سأبذل قصارى جهدي من أجل نمو الفريق والنادي. 

وأضاف مدرب نابولي الجديد:  جنبًا إلى جنب مع طاقم العمل التابع لي، سيكون الأمر كاملاً.

فيما أكد أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي أنه فخور للتوقيع مع كونتي مدربا للفريق ، مؤكدا أنه مدرب كبير، وقائد مضيفا: متأكد من أن عملية إعادة البناء الضرورية يمكن أن تبدأ معه بعد انتهاء الدورة التي قادتنا للفوز بلقب الدوري الإيطالي العام الماضي.

وتابع: بعد عدة مواسم في قمة كرة القدم الإيطالية، يُفتتح اليوم فصل جديد مهم في تاريخ نابولي" - قال الرئيس أوريليو دي لورينتيس. 
 

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