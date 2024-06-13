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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نابولي يقطع الطريق على الاتحاد السعودي في صفقة لوكاكو

لوكاكو لاعب تشيلسي
لوكاكو لاعب تشيلسي المعار إلى روما

قطع نادي نابولي الطريق على الاتحاد السعودي في مفاضات النجم البلجيكي روميلو لوكاكو ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

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وذكرت صحيفة كويري ديلو سبورت الإيطالية في تقرير لها اليوم الخميس، أن نادي الاتحاد يرغب بالتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق تشيلسي المعار إلى صفوف روما خلال الميركاتو الصيفي.

نابولي يقطع الطريق على الاتحاد

وأضافت الصحيفة أن نادي نابولي لديه رغبة أيضا في ضم لوكاكو خلال الميركاتو الصيفي، لذا يناقش تشيلسي العروض المقدمة للاعب بالوقت الحالي من إيطاليا ودوري روشن السعودي.

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