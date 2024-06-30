بأوامر عليا.. محمد رمضان يعود لمهرجان موازين 2024

اعتذر محمد رمضان عن إقامة حفله في مهرجان موازين 2024 حدادا على وفاة الأميرة للا لطيفة والدة ملك المغرب محمد السادس.

أعلن محمد رمضان عن إقامة الحفل قائلا:

جمهوري المغربي الغالي، بعد فيديو اعتذاري لإدارة مهرجان موازين عن عدم إقامة حفل الختام، الإدارة بلغتني أن هناك أوامر بإقامة الحفل وعدم إلغائه، وتنفيذا لتلك الأوامر فإن الحفل قائم وفي انتظاركم في ساعة النهضة الليلة".

أُعلن بيان الوفاة أثناء استمرار فعاليات مهرجان موازين الغنائي، الذي انطلق منذ مايقرب من 10 أيام، وتم استكمال الحفلات المقرر إقامتها وكان على رأسها الفنان محمد رمضان.

وصرح مصدر من داخل المهرجان لـ بوابة الوفد، حول صحة إلغاء باقي الفعاليات، قائلا" البرنامج الغنائي للمهرجان قائم طالما لم يعلن الديوان حالة الحداد الوطني"

وصرح مصدر من داخل المهرجان لـ بوابة الوفد، حول صحة إلغاء باقي الفعاليات، قائلا" البرنامج الغنائي للمهرجان قائم طالما لم يعلن الديوان حالة الحداد الوطني"

وأورد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية: "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس