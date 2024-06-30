الاقتصاد والزراعة.. ملفات على طاولة الحكومة الجديدة

علق الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، على الانتهاء من التشكيل الوزارى الجديد وحركة المحافظين المقرر اعلانها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف غباشى فى تصريحات خاصة ، أن الجميع ينتظر دماء جديدة وروح وفكر وكفاءة ورؤية مختلفة في الحكومة المنتظرة، ولابد أن يتميز الوزراء الجدد باختلاف في القدرة والإرادة، ويكون الاختيار قائم على تقديم رؤية لآداء كل مرشح لوزارته قبل حلف اليمين، ثم يكون هناك إجراءات محاسبة على مدى تنفيذ الرؤية التي قدمها قبل توليه.

وأكد على أن الملفات ذات الأولوية أمام الحكومة الجديدة ،الاقتصاد والزراعة والصناعة والتجارة، والخارجية والقوى العاملة، مؤكدًا أن البلاد في أشد الحاجة لرؤية جديدة في كل المجالات.

وتابع: أن ملفات الزراعة والري لا يمتلكون لرؤية واضحة حتى الآن، قائلا"محتاجين ثورة تعليمية وثورة صحية".

ولفت الى أن المواطن العادي ينتظر من الحكومة الجديدة إجراءات تلمس حياته اليومية بالإيجاب، مضيفًا: أرى أن الحكومة القادمة لابد أن تكون متغيرة تماما عن الحكومة المستقيلة، ويجب أن تمتلك رؤية غير تقليدية حتى تستطيع مسابقة الزمن في بناء الجمهورية الجديدة وإحداث حركة تطور كبيرة في حياة المواطن البسيط.

وشدد على ضرورة تعزيز قدرة الدولة في توفير قطاعات منتجة، وتعزيز الصناعات التي توفر لخزينة الدولة رصيد تستطيع من خلاله منافسة المنتجات الأجنبية.