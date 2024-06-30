مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تحقق نجاحات طبية بارزة

نجحت مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء، فى تحقيق سلسلة من العمليات الجراحية الناجحة التي شملت حالات طبية معقدة في مجالات متعددة.

وأعلنت إدارة المستشفى، تمكن فريق من أطباء قسم النساء والتوليد بكلية طب المنصورة، بقيادة الدكتور ماهر شمس والدكتورة علا خالد، من إجراء عمليات جراحية حساسة ومعقدة بنجاح بفضل الخبرات الطبية العالية والتجهيزات المتقدمة في المستشفى.

ومن بين هذه الحالات: معالجة مشيمة متقدمة ملتصقة، حيث تم الحفاظ على الرحم في حالة طبية عالية الخطورة، مما يمثل تحدياً كبيراً في مجال الجراحة التوليدية.

واستئصال رحمي والمبيضين لسيدتين كانتا تعانيان من نزيف مهبلي وأنيميا حادة وأورام متعددة، تمت العمليتان بنجاح عن طريق تدخل جراحي محدود.

واستئصال ورم ليفي بالرحم، وقد تمت العملية بنجاح باستخدام تدخل جراحي محدود، بالإضافة إلى ذلك، استقبلت المستشفى عدداً من حالات الطوارئ الخطيرة، حيث تم تدارك الحالات بنجاح واستقرارها تحت رعاية فريق من الأطباء المتميزين في مجالاتهم.

وكانت مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء شهدت أمس زيارة وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

وكان فى استقبال الوفد الدكتور مدير عام مستشفى بئر العبد التخصصي تامر حمدى احمد، الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء المهندس محمد سعيد مدير التخطيط الاستراتيجي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء.

وهذه الزيارة فى إطار إنهاء كافة الإجراءات الإدارية تمهيداً لدخول مستشفيات محافظة شمال سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، لرفع كفاءة الخدمة الصحية بمحافظة شمال سيناء.