سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في ماكينات الصرف الآلي

سعر الريال السعودي اليوم الأحد.. شهد سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، استقرارًا، تزامناً مع إجازة يوم 30 يونيو، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.79 جنيه للشراء 12.82 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها الاقتصادية والسعرية، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الأسواق، وجاء سعر الريال السعودي اليوم على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في ماكينات الصرف الآلي:

البنك المركزي

حيث سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 12.78 جنيه للشراء، 12.82 جنيه للبيع.

ونستعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.79 جنيه للشراء 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.79 جنيه للشراء 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 12.73 جنيه للشراء 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12.46 جنيه للشراء 12.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 12.66 جنيه للشراء 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 12.74 جنيه للشراء 12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.83 جنيه للشراء 12.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.37 جنيه للشراء 12.82 جنيه للبيع.