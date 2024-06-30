إدارة النشاط الرياضى بنادى محافظة الفيوم تكرم 9 من براعم التنس الأرضي

قامت إدارة النشاط الرياضى فى نادى محافظة الفيوم الرياضى، بتكريم 9 من براعم التنس الأرضى.

وقام أيمن فزاع المدير التنفيذى للنادى بتكريم الفائزين فى المنافسات التدريبية، التى نظمها وأشرف عليها الكابتن سيد مبروك المدير الفنى للعبة التنس الأرضى، للبراعم تحت 8 سنوات داخل النادى، في سباق الred .

وفاز بالمراكز الأربعة الأولى كل من هنا احمد الهامي، و عمر احمد عبد العاطي، وسليم اسلام سيد المليجي، وإيمي محمد حمدى، كما شارك فى البطولة عدد من البراعم وقد تم تكريمهم وهم لين ابراهيم احمد وفريده ابراهيم المليجي وجنى محمد ابراهيم وجودى احمد ممدوح وكارما مصطفى رشاد.

بأتى التكريم فى إطار اهتمام مجلس ادارة النادى برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس الادارة بالبراعم و جذبهم لممارسة الرياضة، و تشجيعا وايمانا بالدور الرياضي الذي يلعبه النادي في النهوض باللاعبين .. حضر حفل التكريم، الكابتن عنتر جاد، و الكابتن سيد مبروك المدير الفنى للعبة، و كابتن احمد سيد ، وعدد من اولياء الأمور.

احتفالية بذكرى ثورة 30 يونيو

ومن جهه اخرى اقام النادى احتفالية بالذكرى الحادية العشر لثورة 30 يونيو، وقدم المركز الإعلامى لنادى المحافظة ، بالتعاون مع إدارة النشاط الثقافى والفنى والإجتماعي، الورود والحلوى لاعضاء الجمعية العمومية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة، و سيطرت حالة من السرور والبهجة على الجميع، بهذه المناسبة السعيدة.

قال أيمن فزاع المدير التنفيذى بالنادى، إن الاحتفال بثورة 30 يونيو تضمن توزيع الهدايا على الاعضاء والاطفال ورواد النادى، و تم التأكيد خلال الاحتفالية، ان ثورة يونيو تمثل بداية الجمهورية الجديدة، حيث خرج خلالها جموع المصريون بالملايين، حرصا منهم على امن مصر واستقرارها واستمرارا لنهضتها لتحقق مستقبل أفضل لشعب مصر فى ظل قيادة وطنية مخلصه قادت ثورة البناء والتعمير وأعادت لمصر دورها القوى والفعال على المستوى الإقليمي والدولي.

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