سعر الدولار صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء والبنوك.. شهد سعر الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد في البنوكم المصرية والسوق السوداء، تباينًا، حيث شهد سعره في السوق السوداء تراجعًا وثباتا في البنوك، تزامنا مع اجازة 30 يونيو، وسجل سعره في البنك الاهلي المصري اليوم للشراء نحو 48.08 جنيه مصري و للبيع يساوي 47.98 جنيه مصري.

وفي هذا الصدد تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الاحد في البنوك والسوق السوداء، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار في الاسواق وعلى أخر الاخبار الاقتصادية، وجاء سعره اليوم على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الأحد في في البنوك والسوق الموازية

1 دولار أمريكى 48.33 جنيه مصري

5 دولار أمريكى 241.65 جنيه مصري

10 دولار أمريكى 483.3 جنيه مصري

25 دولار أمريكى 1,208.25 جنيه مصري

50 دولار أمريكى 2,416.5 جنيه مصري

100 دولار أمريكى 4,833 جنيه مصري

150 دولار أمريكى 7,249.5 جنيه مصري

200 دولار أمريكى 9,666 جنيه مصري

250 دولار أمريكى 12,082.5 جنيه مصري

300 دولار أمريكى 14,499 جنيه مصري

500 دولار أمريكى 24,165 جنيه مصري

700 دولار أمريكى 33,831 جنيه مصري

1000 دولار أمريكى 48,330 جنيه مصري

سعر الدولار للشراء و البيع في البنوك المصرية اليوم

في هذا المقال نوفر لكم سعر الدولار للشراء و البيع في البنوك المصرية اليوم الاحد 30 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري، و قد جاء سعر الصرف علي النحو التالي: