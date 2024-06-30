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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مالية كفرالزيات يبدأ الإثنين المقبل الإستعداد للموسم الجديد

عبدالناصر محمد
عبدالناصر محمد

قرر الجهاز الفني لفريق  مالية كفرالزيات بقيادة عبدالناصر محمد، انطلاق فترة الاعداد الأولية للفريق ابتداءا من يوم الإثنين 1 يوليو المقبل وذلك فى اطار استعدادات الفريق لدورى القسم الثاني للموسم الجديد .

وقال عبدالناصر بأن فترة الاعداد الأولية ستقام على ملعب المالية ولمدة 15يوما .

واستقر عبدالناصر محمد على إقامة فترة الإعداد بـ 9 لاعبين من بينهم الحرس القديم بالفريق، بجانب 5 لاعبين من الجدد الذين تم التعاقد معهم لمدة 3 مواسم قادمة وهم ناصر البوهى هاف دفندر وحسنى عزوز باك لفت ومحمد فايز هاف دفندر ومحمد بلحه  مساك وعبدالرحمن الدسوقي ضاضا .

بالإاضافة إلى بعض اللاعبين من الأنديه الأخرى والذين سيتم اختبارهم وبعض اللاعبين  الافارقه لااختيار العناصر المميزة منهم والتعاقد معها وحسب المراكز التى تحتاج إلى تدعيم وذلك بالتنسيق مع إدارة المالية برئاسة محمد ابوحطب ألتى لاتبخل على الفريق بااى شئ سواء ماديا اومعنويا حيث نسعى لبناء فريق قوى وقادر على تحقيق أمالنا وطموحاتنا واسعاد جماهير كفرالزيات فى النهاية وهو الصعود بالمالية لدورى المحترفين .

من ناحيه آخر، أعلن نادي ماليه كفر الزيات بشكل رسمي عن تعاقده مع المدرب عبد الناصر محمد المدير الفني السابق للانتاج الحربي، خلفاً منير عقيلة .

ويضم الجهاز الفني للفريق بالموسم الجديد: جلال أبو عوف المشرف العام علي الكرة، عبدالناصر محمد مديراً فنياً، مصطفي عسكر مدرب عام، وليد البشكار مدرب،عبدالرؤوف عيد مدرب حراس المرمي .

ويضم الجهاز الإداري كلا من : رمضان ليله مدير إداري ، ياسين علوان إداري ، وائل سعيد مدير التعاقدات  .

ويضم الجهاز الطبي كلا من : دكتور محمد الخولي رئيس الجهاز الطبي، عبدالمنعم زيان طبيب، محمد عاطف طبيب .

 

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الجريدة الورقية