أصحاب الجياد يتعاقد مع 4 لاعبين ويحتاج 11 لاعب

أعلن محمد فهمى ، المدير الفنى لفريق اصحاب الجياد الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى، عن التعاقد مع ٤ لاعبين، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي اصحاب الجياد في الصعود لدورى المحترفين .

حدد مدرب اصحاب الجياد انه يحتاج ١١ لاعبا فى الموسم الجديد بعد الاتفاق مع مجلس ادارة النادى برئاسة سيد سمرة .

واضاف ان اللاعبين الجدد هم محمود عفرتو لاعب فاركو ووقع على عقود لمدة ٣ مواسم فى صفقة انتقال حر و عمرو عبد الفتاح لاعب مودرن فيوتشر لمدة ٣ مواسم فى صفقة انتقال حر في وعمرو الصعيدي حارس مرمى دمنهور ومحمود شعلان لاعب وسط دمنهور .

وفي المقابل، قرر الجهاز الفني لفريق دمنهور بقيادة عبداللطيف الدوماني، خوض فترة الإعداد في المنتصف من يوليو القادم، وذلك استعداداً للموسم الجديد، والذي يشارك فيه الفريق بدوري القسم الثاني .

نجح فريق دمنهور في التعاقد مع محمد مسعد وشهرته شيتوس صانع ألعاب بورفؤاد السابق، ضمن خطة الفريق في بناء فريق قوى قادر على المنافسة بدوري القسم الثاني "ب" الموسم المقبل، ووقع اللاعب علي عقود انضمام، بحضور وليد بديوي رئيس نادى دمنهور وعبداللطيف الدوماني المدير فني لفريق دمنهور وخميس بركات مدير الكرة ومحمد زويل المدير التنفيذي، وسبق وأن تألق محمد مسعد مع اندية بلدية المحلة وبتروجيت وبورفؤاد سابقا.

كما تعاقد فريق دمنهور مع صلاح لالا مدافع تلا وبترول أسيوط السابق في صفقة انتقال حر، ويعد "لالا" مدافع قوي وإضافة كبيرة وقوية لنادي دمنهور ظهر اللاعب بشكل أكثر من رائع نال عليه استحسان المتابعين