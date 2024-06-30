الأحد 30 يونيو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خلافات ولا بيزنس..سر رحيل مدرب حراس غزل المحلة

غزل المحلة
غزل المحلة

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادى غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل، عن رحيل ناصر فاروق مدرب حراس المرمى لفريق الكره الاول .

وذلك بعد أن تقدم مدرب الحراس باستقاله واعتذار لإدارة النادى عن عدم الاستمرار مع الفريق بسبب سفره إلى دورة الإمارات العربيه، لحضور بعض الدراسات التدريبيه هناك ولكن لم تقتنع الغالبيه العظمى بهذا السبب حيث أن مدرب الحراس  كان يمكنه الحصول على اجازه لحضور الدوره كما حدث من قبل عندما سافر وحضر دورة تدريبيه بالامارات بعد حصوله على اجازه وعاد بعدها لمواصلة عمله مع الفريق .

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية، أن رحيل مدرب الحراس جاء بسبب وجود خلافات بين ادارة النادى ومدرب الحراس انتهت بتوجيه الشكر للمدرب .

كان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، قد تعيين وائل حبيب مديراً لإدارة التخطيط والتعاقدات والاسكاوتنج ، ويتمنى المجلس التوفيق له في مشواره الجديد مع النادي.

في المقابل، جدد اللاعب محمد جابر نجم غزل المحلة لمدة موسمين آخريـن، وذلك بناءً على توجيهات المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، في حضور تامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، وائل شكر نائب المدير التنفيذي للنادي، وعمر سعد - مدير شئون اللاعبيـن، ويعد جابر من أبرز لاعبي الفريق وكان له دوراً هاماً في عودة المحلة سريعاً للدوري الممتاز.

على جانب آخر، في إطار خطـة تطوير قطاع الناشئين في نادي غزل المحلة والتي يتبناها المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم , تـعاقد نـادي غزل المحلة مع اللاعب أحمد يحـيى مهاجم نـادي مصر للمقاصـة مواليد 2005 لدعم فرق القطـاع لهذه المرحلـة السنيـة , ويعد يحيى من أكثر المواهب الشابـة التي لفتت الأنظـار في منافسـات بطولـة دوري المحترفيــن.

قرر نادى غزل المحلة الإطاحة بعدد من اللاعبين من صفوف الفريق ممن لم يشاركوا مع الفريق بشكل أساسى خلال الموسم المنقضى لإتاحة الفرصة أمام أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق في التعاقد مع لاعبين جدد بالدورى الممتاز .

وصعد غزل المحلة إلى دوري الأضواء خلال الموسم المنقضى في وصافة دوري المحترفين بصحبة بتروجت .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: "حجي – بيسو – محمد حجازي – مسعد – عمرو شعبان – حضري – كومي – أسامة خليل – شيكو – أحمد سالم  – تشارليز – عمرو مصطفى – اجويرو – شبراوي – أونانا – على عباس – نادر رمضان ، مع توجيه الشكر لمحمود عبد العزيز"  .

 

 

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الجريدة الورقية