الأحد 30 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

الدواجن
الدواجن

هبطت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم بشكل ملحوظ بعد زيادة كبيرة الأيام الماضية، إذ سجلت الدواجن نحو 96 جنيها في المزرعة في المتوسط قبل أيام لتتراجع بنحو 17 جنيها اليوم إلى نحو 78-79 جنيها اليوم.

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سعر كيلو الفراخ البيضاء يبدأ السعر من 78 جنيها في المزرعة، و83 وقد يصل إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
الفراخ البلدي: 125-145 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 120-130 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 89- 110 جنيهًات للكيلو.
البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 180-220 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
لصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة: 55-70 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 40-50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 70 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار البيض

 

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 145-160 جنيها.
سعر كرتونة الأحمر 139 جنيها في المزرعة.
سعر كرتونة البيض الأبيض 139 جنيها.
تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 145 جنيها.
سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 125 جنيها للمستهلك.
 

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