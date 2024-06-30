الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طالع أسعار صرف الدولار بالبنوك صباح اليوم الأحد

الدولار
الدولار

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديث بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 30 يونيو 2024م.

txt

لا تتعدى دولار واحد.. السويد تعلن بيع 30 قطعة أرض لهذا السبب

txt

سعر الدولار بتعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الآلي


ويأتي ذلك في ضوء التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأيضًا العالم نتيجة اندلاع الحروب والصراعات منها الحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية والتي تُلقي بظلالها على سعر العملة الخضراء.


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدولار اليوم:


سجل سعر الدولار فى البنك المركزي نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.


وصل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.


بلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.
جاء سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم السبت

سعر الدولار بتعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الآلي

آخر تحديث.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس

الذهب ينخفض لأدنى مستوياته في نحو أسبوعين مع إرتفاع الدولار

أسعار الدولار بالبنوك اليوم الأربعاء 26-6-2024
الجريدة الورقية