الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بمستهل التعاملات الصباحية

العملات
العملات

أسعار العملات.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 30 يونيو 2024م.

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ويأتي ذلك في ضوء التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأيضًا العالم نتيجة اندلاع الحروب والصراعات منها الحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية والتي تُلقي بظلالها على سعر العملات.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.


سجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 51.32 جنيه للشراء و 51.49 جنيه للبيع.
وصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه نحو 60.67 جنيه للشراء و 60.85 جنيه للبيع.


بلغ سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 53.45 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع
وصل سعر 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 29.89 جنيه للشراء و 29.98 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 12.78 جنيه للشراء و 12.82 جنيه للبيع.
جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 156.36 جنيه للشراء و 156.86 جنيه للبيع.
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 13.05 جنيه للشراء و 13.09 جنيه للبيع.
وصل سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه نحو 6.59 جنيه للشراء و 6.61 جنيه للبيع.

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