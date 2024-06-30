نصائح مهمة للطبخ للمبتدئين وحديثات الزواج

تعلّم الطبخ يشبه اكتساب أي مهارة جديدة، يتطلب المحاولات المستمرة دون توقف حتى مع الفشل وفساد التجارب، ومع خوف كثيرين من التجربة الأولى، لا يتمكن آخرون من المثابرة وسرعان ما يرفعون راية الاستسلام.

وبالتالي هناك بعض النصائح التي يمكن ابتاعها لتسهيل عملية الطبخ بالنسبة للمبتدئات وحديثات الزواج:

لا تجعلوا من الطهي عملية معقدة، فبدلا من اختيار وجبات صعبة وخطوات طويلة، اعتمدوا على وصفات سهلة في البداية لتنفيذها بدون أن تشعروا بالضغط والتوتر.

قبل أن تشرعوا في إعداد الوصفة، يجب أن تقرأوها جيدا وتتعرفوا على المكونات والخطوات، وتتمكنوا من معرفة الوقت اللازم لإعدادها والمكونات المطلوبة والأدوات التي قد تحتاجون إليها.

احرصوا على شراء أدوات الطهي الأساسية، من السكاكين عالية الجودة مع معرفة استخدام كل منها، وكذلك:

أكواب وملاعق القياس.



ملاعق التقليب.



المبشرة والمقشرة



المصفاة.

أواني الطهي (غير اللاصقة، والحديد).



الخلاط اليدوي.



فتاحة العلب.



ألواح التقطيع.

مهارات الطبخ في البداية أهم من معرفة وصفات مختلفة، فيجب أولا إتقان طرق الطهي وتعلّم تقطيع البصل وبشر الطماطم، ودرجة حرارة استواء اللحم وتسخين الزيت ونضج البيض أو صنع صلصة المكرونة، وهي مهارات تتطلب التجربة المستمرة.

بسهولة مع أول خطأ يمكنك التسليم بفشلك، وعدم القدرة على تقديم وجبة طازجة وشهية ويصيبك الإحباط، خاصة إذا استمعت إلى التعليقات غير المشجعة التي تنتقد طعامك، عندها يجب ألا تتوقفوا، استمروا بلمحاولة شاهدوا فيديوهات تعلّم الطهي المتاحة اونلاين، جربوا وافشلوا وأعيدوا التجربة، اطلبوا النصيحة من أمهاتكم أصحاب الخبرة الأطول والأفضل.

غالبا ما تكون التوابل ومقدارها واحدة من الامور المحير عند إعداد الطعام، فالخوف من إضافة كثير من الملح فيصير تناول الطعام غير محتمل، أو وضع معين من التوابل لا يتناسب مع أطباق اللحوم أو الأرز، وغيرها من التفاصيل التي قد يخبركم بها متخصصون وخبراء، ولكن يجب أن تختبروها بأنفسكم.

بعد الاطلاع على الوصفة سريعا، تقررون الطهي فورا، وفجأة تكتشفون عدم وجود مكون من المكونات لديكم أو أنكم أغفلتهم خطوة من الخطوات، وفي النهاية قد تفسد الوجبة، ولذلك يجب قراءة الوصفة كاملة قبل بدء الطهي، والتأكد من وجود جميع المكونات والأدوات لتحديد الوقت اللازم لطهيها.

يمكنك حفظ الطعام حسب حالته، فتحتاج اللحوم إلى الحفظ بالفريزر لتبقى مجمدة، ووضع الجبن وبقايا الطعام والخضروات في معلبات، وتتعدد طرق حفظ الطعام من التبريد إلى التدخين، أو المواد الحافظة ليبقى محتفظا بنضجه لفترة طويلة.

