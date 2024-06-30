عيار 21 نحو 3150 جنيهًا .. أسعار الذهب صباح اليوم الأحد

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب حسب آخر تحديث بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 30 يونيو 2024م.



ويأتي ذلك في ضوء التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأيضًا العالم نتيجة اندلاع الحروب والصراعات منها الحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية والتي تُلقي بظلالها على سعر المعدن الأصفر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيهًا.



وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3150 جنيهًا.



جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3305 جنيهات

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2329 دولارًا.