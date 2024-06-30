الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عيار 21 نحو 3150 جنيهًا .. أسعار الذهب صباح اليوم الأحد

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب حسب آخر تحديث بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 30 يونيو 2024م.

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سعر الذهب اليوم السبت.. ومفاجأة في عيار 21

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دماء على الذهب.. محاكمة المتهم بقتل جوهرجي بولاق ابو العلا


ويأتي ذلك في ضوء التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأيضًا العالم نتيجة اندلاع الحروب والصراعات منها الحرب في قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية والتي تُلقي بظلالها على سعر المعدن الأصفر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:


سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيهًا.


وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3150 جنيهًا.


جاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه

 

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3305 جنيهات

 

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.


وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2329 دولارًا.

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