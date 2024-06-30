سوريا.. داعش تقتل شخصًا بتهمة أعمال الشعوذة في ريف دير الزور

اقتحم مسلحان من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” منزلاً لشخص يتهمه “التنظيم” بالقيام بأعمال “سحر وشعوذة” في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، واستهدافه بالرصاص بشكل مباشر مما أدى لمقتله على الفور، في حين لاذ المسلحان بالفرار مستقلين دراجة نارية إلى جهة مجهولة.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 445 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

29 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم 3 بقصف جوي روسي، والبقية على يد قوات النظام والميليشيات.

372 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 33 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 154 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و44 مدنيا بينهم طفل وسيدة و”مشعوذ” بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 52 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 109من العسكريين بينهم 12 من الميليشيات الموالية لإيران، و8 من التنظيم، و 19 مدنيين بينهم “مشعوذ” و 17 من العاملين في جمع الكمأة من ضمنهم سيدة.

– 72 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 182 من العسكريين بينهم 15 من الميليشيات الموالية لإيران، و18 من التنظيم، واستشهاد 16 مدنيا بينهم 2 من العاملين بجمع الكمأة.

– 17 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 41 من العسكريين بينهم 2 من الميليشيات التابعة لإيران، و3 من التنظيم و2 مدنيين من العاملين بجمع الكمأة.

– 11 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 35 من العسكريين بينهم 1 من الميليشيات التابعة لإيران، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 2 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران.