مسيرة أمريكية تقترب بشكل خطير من طائرة حربية روسية في سماء سوريا

قال الميجور جنرال يوري بوبوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، إن مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر" التابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة مقاتلة روسية في المجال الجوي السوري.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الميجور جنرال يوري بوبوف قوله إنه "بين الساعة 10:24 صباحا والساعة 10:29 صباحا يوم 27 يونيو، قامت طائرة بدون طيار من طراز (إم كيو-9 ريبر) تابعة للتحالف باقتراب خطير من طائرة (سو-35) تابعة للقوات الجوية الروسية فوق بلدة السخنة في محافظة حمص".

وأوضح بوبوف أن الطائرة الروسية كانت تقوم برحلة مقررة في الأجواء السورية وقت الحادث، مضيفا أن الطيار الروسي أظهر احترافية عالية واتخذ الإجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام.

وبحسب بوبوف فقد "انتهكت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأجواء السورية في منطقة التنف 12 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

بالإضافة إلى ذلك، "سجل الجيش الروسي ستة انتهاكات لبروتوكولات منع التصادم المؤرخة في 9 ديسمبر 2019".