يورو ٢٠٢٤ : أرقام واحصائيات مباراة ألمانيا مع الدانمارك والمانشفت يواصل تقدمه

واصل منتخب ألمانيا حملته لحصد لقبه الرابع في بطولة كأس أوربا وذلك بعد فوزه على منتخب الدانمارك بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب سجنال ايدونا بارك بمدينة دورتموند ضمن مباريات الدور ثمن النهائي .

كان منتخب ألمانيا هو المنتخب الأفضل في مجمل أحداث المباراة ونجح في تسجيل هدفين عن طريق نجميه كاي هافيرتز و جمال موسيالا لينتقل منتخب المانشفت إلى الدور ربع النهائي منتظرا الفائز من مواجهة أسبانيا مع جورجيا مساء الأحد .

ارقام

بهدفه في مرمى الدانمارك وصل كاي هافيرتز مهاجم منتخب ألمانيا إلى الهدف رقم ٤ في تاريخ مبارياته مع منتخب ألمانيا في بطولات اليورو بفارق هدف واحد عن هدافي ألمانيا يورحن كلينسمان و ماريو جوميز الهدافين التاريخين لمنتخب المانيا في بطولات اليورو بخمسة اهداف .

فقط نجم منتخب انجلترا واين روني نجح في تسجيل أربعة اهداف في بطولات اليورو وهو دون ٢١ عاما بفارق هدف واحد عن نجم منتخب ألمانيا جمال موسيالا الذي سجل هدفه الثالث في مرمى الدانمارك .

لأول مرة يصل منتخب ألمانيا إلى الدور ربع النهائي لاحدي البطولات الكبرى ( كأس العالم أو اليورو ) منذ عام ٢٠١٦ عندما نجح في التأهل الى نصف نهائي اليورو التي أقيمت بفرنسا في ذلك العام .

فشل منتخب الدانمارك في احراز انتصار واحد في اخر ثمانية مباريات لعبها في البطولات الكبرى ( كأس العالم أو اليورو) حيث لعب ثمانية مباريات خسر اربعة مباريات وتعادل في مثلها و كان آخر فوز له في الدور ربع النهائي لبطولة يورو ٢٠٢٠ بالفوز على منتخب جمهورية التشيك بهدفين لهدف .

منتخب ألمانيا فاز بثلاثة مباريات من أصل خمسة مباريات لعبها إمام منتخب الدانمارك حيث خسر مباراتين وكانت كل انتصاراته في بطولة اليورو حيث سبق له الفوز على منتخب الدانمارك في يورو ١٩٨٨ و يورو ٢٠١٢ بينما خسر نهائي يورو ١٩٩٢ و مباراة المنتخبين في كأس العالم بالمكسيك ١٩٨٦ .

بركلة الجزاء التي سجلها كاي هافيرتز في مرمى الدانمارك بات منتخب ألمانيا في ثالث اكثر منتخب في تاريخ بطولات بطولات اليورو تسجيلا لأهداف من ضربات جزاء ( بعيدا عن ركلات الترجيح ) حيث سجل خمسة اهداف فيما سجل كل من فرنسا و هولندا ستة ركلات جزاء .

كاي هافيرتز سجل ستة اهداف مع منتخب ألمانيا تحت قيادة المدير الفني الحالي نايجل ناجيلسمان ولا يتفوق عليه سوى المهاجم كلاوس فولكروج الذيىسحل مع منتخب ألمانيا تحت قيادة ناجيلسمان سبعة أهداف.

واصل الحارس الألماني مانويل نوير تحطيم الارقام القياسية لمنتخب بلاده حيث وصل خلال مباراته مع منتخب ألمانيا امام الدانمارك إلى المباراة رقم ٣٨ في البطولات الكبرى مع المانشفت وهو رقم قياسي في تاريخ منتخب ألمانيا بالاشتراك مع نجم وسط منتخب ألمانيا السابق باستيان شفيازينتيجر وايضا وصل مانويل نوير إلى مباراته رقم ١٩ مع منتخب ألمانيا في بطولات اليورو وهو رقم قياسي في تاريخ المنتخب الألماني.