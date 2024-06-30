كشري: الجماهير السر وراء قبولي تدريب البلدية وهدفي البقاء في الدوري

عبر أحمد كشري، المدير الفني لفريق بلدية المحلة رضاه عن بنتيجة مباراة إنبي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة 28 من الدوري المصري.

وقال كشري في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "أنا أعمل بمجهودي، لا أحد يساعدني من أجل التواجد في نادي معين".

وأكمل: "تواجدت في البلدية من أجل هدف، وأتمنى البقاء في الدوري الممتاز، وأتمنى توفيق ربنا"، وأتم: "البلدية فريق كبير وله جماهيره، ولكن الموضوع تأخر كثيرًا، وكنت أتمنى التواجد في وقت مبكر عن ذلك".

وذكر: "هناك ضغط كبير في المباريات، وكان عندي مباراة النهاردة مع إنبي وبعد يومين عندي مباراة تانية مع فيوتشر".

وأردف: "أي أحد كان يتمنى التواجد مع الفريق في وقت أفضل من ذلك، ودخلنا في دوامة الهبوط، ونحاول النجاة والتواجد في الدوري بالموسم الجديد".

وقال: "تحدثت مع مصطفى الشامي، وهو يدعم المنظومة بشكل كبير، ويوفر كل شئ، وجماهير البلدية هي السر وراء قبولي مهمة تدريب الفريق.

وتابع: "جلست مع مجلس الإدارة وكان هدفنا الأساسي هو البقاء في الدوري، وأنا كان لدي تجربة سابقة في البلدية منذ 7 سنوات، وليس لدي أي شروط.

وأتم: "هناك ثغرة دفاعية في الفريق، والبلدية استقبل العديد من الأهداف واضعنا العديد من الأهداف وكنا قريبين من المكسب ولكن قدر الله وما شاء فعل".

واختتم: "جميع المباريات صعبة، والكل يبحث عن النقاط والوصول لأبعد وأفضل مركز ولكني أراهن على اللاعبين وبإذن الله هنكسب وهنصعد، وسألعب على الـ 3 نقاط، وكنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف في مرمى بيراميدز".