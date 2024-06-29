هاني سعيد: "هناك أشياء غريبة تحدث في الدوري المصري"

علق هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز على إلغاء مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره سموحة، بعد نشوب حريق بالملعب.



وكانت حكم مباراة بيراميدز وسموحة قد أنهى اللقاء، بعدما كان التعادل الإيجابي مسيطرًا بهدف لكل فريق.

تصريحات هاني سعيد

تحدث هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "في حاجات غريبة بتحصل في الدوري.. ومش عارف أقول إيه".

وتابع: "انا عايز تطبيق اللائحة سواء ليا أو عليا انا مش طالب حاجة زيادة أو حاجة مش من حقي أنا عايز فقط تطبيق اللائحة".

وأكمل: "اللي حصل هو حريق في غرفه مخزن في الملعب وانتهت بخروج عربيه الإطفاء ولكن كان في ضعف في الإنارة والحكم قال في الاخر صعب نكمل بالنور ده ".

ويطالب بيراميدز بتطبيق اللائحة بعد إلغاء لقاء سموحة، حيث تنص اللائحة على اعتبار الفريق السكندري خاسر بهدفين نظيفين.