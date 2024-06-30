جهاد جريشة يطالب الرابطة بالاعتذار للاتحاد السكندري

أعرب جهاد جريشة، الخبير التحكيمي عن حزنه الشديد بالأخطاء التحكيمية التي تحدث مؤخرًا في بطولة الدوري المصري، مضيفا أن هناك أحداث لابد وأن تخرج للرأي العام.

أضاف جهاد جريشة في تصريحات تلفزيونية": "ليس لدينا أي كلام في الدوري إلا على التحكيم، ووصلنا لوضع صعب".

وواصل حديثه : "هدف الاتحاد السكندري في مرمى الداخلية صحيح 100%، وليس هناك أي شك في تلك اللقطة، والحكم كان واقف في مكان صحيح".

وتابع: "أوجه نداء لرابطة الأندية بالخروج والاعتذار لنادي الاتحاد السكندري، ويجب على الحكام أن يتحدثوا ويكشفوا ما دار في غرفة تقنية الفيديو.

وأشار جريشة: "هناك تفاصيل حدثت لابد وأن تخرج للرأي العام، وبالنظر هدف الاتحاد صحيح ولكن حدث لعب في التقنية، وتلك اللقطة لا تحتاج لـ خطوط".

وأتم : "من الممكن أن يكون الشرط الجزائي هو العائق في استمرا بيريرا حتى الأن ولكن أمره منتهي، وأعتقد أنه سيغادر نهاية الموسم".

وكان حكم المباراة ألغى هدفا للاتحاد السكندري، مما آثار الجدل حيث كانت هناك شكوك حول صحة قراره، خلال مباراتها أمام الداخلية والتي انتهت بهدف لمثله في مسابقة الدوري الممتاز.

وأرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أحتجاجا رسمياً للاتحاد المصرى لكرة القدم و رابطة الأندية المصرية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى الداخلية بقيادة الحكم محمد العتباني تستنكر فيه الاخطاء التحكيمية التى شهدتها مباراة اليوم

و أشارت إدارة النادى ان حكم المباراة لم يكن موفقاً على الاطلاق و أتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق و أبرزها على الإطلاق عدم إحتساب هدف صحيح للاعب مابولولو فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول أتفق جميع من شاهد و تابع المباراة على صحته ، كان هذا الهدف الغير محتسب.