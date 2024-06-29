ألمانيا تتقدم على الدنمارك وتضع قدمًا في ربع نهائي اليورو

تقدم منتخب ألمانيا على الدنمارك بالهدف الأول في المباراة المقامة الآن على ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

جاء الهدف عن طريق اللاعب كاي هافيرتز من ضربة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

بدأ منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميش، أنطونيو روديجر، نيكو شلوتربيك، ديفيد راوم.

الوسط: أندريش، توني كروس، ليروي ساني، جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

بينما بدأت الدنمارك المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: شمايكل.

الدفاع: يواكيم أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن.

الوسط: ألكسندر باه، بيير إيميل هويبرج، توماس ديلايني، ماهلي.

الهجوم: أولسن، هويلوند، كريستيان إريكسن.

توقف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب الطقس

وتسببت العواصف الثلجية والأمطار الغزيرة وتسريب المياه فوق المدرجات وإغراق الجماهير في توقف المباراة لعدة دقائق قبل أن يقرر الحكم استئناف المباراة مرة أخرى.