الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استئناف مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ16 من اليورو

مباراة ألمانيا والدنمارك
مباراة ألمانيا والدنمارك

استأنفت مباراة ألمانيا والدنمارك بعد توقفها بسبب ظروف الطقس والمقامة الآن على ملعب سيغنال ايدونا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

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استئناف مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ16 من اليورو

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رقم مميز لـ منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا

توقف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب الطقس

وتسببت العواصف الثلجية والأمطار الغزيرة في توقف المباراة كما تسبب تسريب المياه فوق المدرجات وإغراق الجماهير في توقف المباراة لحين إشعار أخر.

وأصدر الحكم قرارًا بتعليق مباراة ألمانيا و الدنمارك مؤقتًا على أن تصدر تفاصيل إضافية لتحديد موعد استئناف المباراة خلال الدقائق المقبلة.

رقم مميز لـ منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا

سجل منتخب ألمانيا رقمًا مميزًا في سجل مشاركاته ببطولة كأس أمم أوروبا وذلك بعد خوض مباراته اليوم ضد الدنمارك بدور الـ 16 من بطولة " يورو 2024 " المقامة على أرضه.

وخاض منتخب ألمانيا، مباراته رقم 21 في مرحلة خروج المغلوب بتاريخ مشاركاته ببطولة أمم أوروبا.

وذكرت شبكة “Stats Foot” الفرنسية في تقرير لها اليوم، أن المنتخب الألماني يعد الأكثر خوضا للمباريات في مرحلة خروج المغلوب ببطولة اليورو برصيد 21 مباراة.

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