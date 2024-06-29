التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة ألمانيا والدنمارك المقامة الآن على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص أبرزها هدف ألمانيا الملغي في الدقيقة 4 بسبب خطأ على المهاجم وقيامة باعتراض حارس المنتخب الدنماركي.

بدأ منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كيميش، أنطونيو روديجر، نيكو شلوتربيك، ديفيد راوم.

الوسط: أندريش، توني كروس، ليروي ساني، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

في حين بدأت الدنمارك المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: شمايكل.

الدفاع: يواكيم أندرسن، فيسترجارد، كريستنسن.

الوسط: ألكسندر باه، بيير إيميل هويبرج، توماس ديلايني، ماهلي.

الهجوم: أولسن، هويلوند، كريستيان إريكسن.

توقف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب الطقس

وتسببت العواصف الثلجية والأمطار الغزيرة وتسريب المياه فوق المدرجات وإغراق الجماهير في توقف المباراة لعدة دقائق قبل أن يقرر الحكم استئناف المباراة مرة أخرى.

رقم مميز لـ منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا

وخاض منتخب ألمانيا، مباراته رقم 21 في مرحلة خروج المغلوب بتاريخ مشاركاته ببطولة أمم أوروبا.

وذكرت شبكة “Stats Foot” الفرنسية في تقرير لها اليوم، أن المنتخب الألماني يعد الأكثر خوضا للمباريات في مرحلة خروج المغلوب ببطولة اليورو برصيد 21 مباراة.