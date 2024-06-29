كرانكل: منتخب النمسا سيحقق نتائج إيجابية في يورو 2024

يرى هانس كرانكل أسطورة المنتخب النمساوي لكرة القدم أن منتخب بلاده بمقدوره الذهاب إلى أبعد مدى في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا بعد أداءه المذهل في مرحلة المجموعات.

وقال كرانكل لبوابة "سبورت1" اليوم السبت "منتخب النمسا ليس عليه أن يختبىء من أي فريق، أي شيء جائز في هذه البطولة الأوروبية، حتى المباراة النهائية، بالنسبة لي منتخب النمسا أحد أفضل فريقين حاليا في البطولة، بجانب إسبانيا".

وأشار "فريقنا لعب بشكل جيد للغاية حتى الآن، هناك حالة واضحة من التجانس، والأولاد أكدوا مستواهم الرائع قبل هذه البطولة الأوروبية".

وتصدر منتخب النمسا المجموعة الصعبة التي ضمت فرنسا وهولندا، وسيلتقي نظيره التركي في دور الستة عشر مساء الثلاثاء، وقد يواجه هولندا مجددا في دور الثمانية، بعد الفوز المثير على الطواحين 3 /2 في ختام دور المجموعات.

وسجل كرانكل صاحب ال 71 عاما أسمه في التاريخ خلال فوز النمسا على المانيا الغربية 3 /2 في مونديال 1978 وتولى تدريب منتخب بلاده بين عامي 2002 و2005.

وأشار كرانكل إلى أن النجاح الحالي يعود الفضل فيه بشكل كبير إلى المدرب رالف رانجنيك ، الذي تولى المسؤولية في 2022، حيث يطبق لاعبوه أسلوب لعبه من خلال الضغط على الخصم بشكل متميز.

وأكد كرانكل "تولي تدريب هذا الفريق كان أمرا جيدا بالنسبة لرانجنيك، هذا الفريق يستطيع ويريد أن يلعب كرة القدم التي يحبها، هناك حالة من التجانس بشكل جيد للغاية".

وختم بالقول "رانجنيك في المكان المناسب وفي الوقت المناسب... ينبغي أن يشعر بالراحة بشكل أكبر من بايرن ميونخ، عليك أن تتحمل الكثير في ميونخ، ربما هذا ما منعه من الانتقال إلى هناك".