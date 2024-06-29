وزارة التربية والتعليم توجه رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة طمأنة لأبنائها طلاب الثانوية العامة 2024 بعد امتحان الفيزياء اليوم السبت.

جاء ذلك في إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.

انهيار طلاب الثانوية العامة 2024 بعد امتحان الفيزياء

انهار طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية، اليوم السبت، عقب خروجهم من امتحان الفيزياء، المعروف عنها أنها "بعبع الثانوية".

وشهدت لجان الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية دموع طلاب الشعبة العلمية إثر أدائهم امتحان مادة الفيزياء.

ووصف طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الفيزياء بأنه صعب للغاية والأسوأ في النظام الحديث، وأنه "بشع" _حسب تعبيرهم_

وقال طالب في الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية إن امتحان الفيزياء طويل ويحتاج وقتًا إضافيًا، وإن الأسئلة ليست مباشرة وتحتاج تفكير ووقت أكثر.

ولفت طالب آخر في الثانوية العامة 2024 إلى أن امتحان الفيزياء غير متوقع على الإطلاق، وأنه يحتوي أسئلة تعجيزية.

وقالت طالبة في الثانوية العامة 2024 إن امتحان الفيزياء صعب جدا، وإن من يقول إنه سهل هو الطالب الغشاش، واصفة الامتحان بالمعقد.

وذكر طلاب في الثانوية العامة 2024 أن امتحان الفيزياء به سؤال ليس له إجابة من ضمن الاختيارات الموجودة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الفيزياء في ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشر ظهرًا.

ويبلغ مجموع درجات امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 60 درجة كنهاية عظمى، على أن يتطلب للنجاح في المادة 30 درجة بنسبة 50 في المائة.

ويشتمل امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 2024 على 46 سؤالا، من بينهم: سؤالان مقالي لكل سؤال درجتين.

ويتضمن امتحان الفيزياء في الثانوية العامة 44 سؤالا موضوعيا 32 سؤالًا له درجة واحدة و12 سؤالا بدرجتين.