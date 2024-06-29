التعليم: الوزارة تضع مصلحة الطالب على رأس أولوياتها ولن يضار بالتصحيح

وجه شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة، لافتا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أصدر توجيهات للجنة فنية متخصصة بسرعة إصدار تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابات للمواصفات، والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد بالبابل شيت.

وقال “زلطة” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إن الوزارة تضع مصلحة الطالب على رأس أولوياتها ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت عدد من الشكاوى حول صعوبة امتحان الفيزياء، وتم تداول هذه الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2024





وفي إطار آخر،كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، تفاصيل خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأدى صباح اليوم السبت طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وامتحن طلاب الشعبة العلمية مادة الفيزياء بإجمالى عدد (516918) طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (192596) طالبا وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان بمادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء) بإجمالى عدد (1646) طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) لإجمالي عدد (255) طالبا وطالبة.

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2024

وحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص وزير التربية والتعليم قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مغاغة بمحافظة المنيا، وطالب آخر بلجنة بإدارة جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التاريخ الشعبة الأدبية، تم ضبط طالب بإدارة الباجور بمحافظة المنوفية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية خلال قيامه باستخدام جهاز هاتف محمول وسماعة أذن أثناء الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وطالب آخر بلجنة بإدارة زفتى بمحافظة الغربية، وطالب آخر بلجنة بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة باستخدام جهاز هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.