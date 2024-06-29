أسئلة حيّرت طلاب الثانوية العامة 2024 في امتحان الفيزياء.. والتعليم ترد

رصدت بوابة الوفد الإلكترونية أسئلة حيّرت طلاب الثانوية العامة 2024 في امتحان الفيزياء الذي أدوه صباح اليوم السبت.

ولفت طلاب الثانوية العامة 2024 إلى وجود أسئلة في امتحان الفيزياء ليس لها إجابة من ضمن الاختيارات المطروحة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وذكر طلاب الثانوية العامة 2024 أن هناك سؤالا يشمل رسم مغناطيس والاختيارات تتضمن أرقام المغناطيس في حين أن الرسم ليس مرقمًا.

وأشار طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية إلى وجود سؤال آخر عن توليد تيار كهربائي متردد ليس له جوابًا بين الاختيارات في الأسئلة الموضوعية.

ونوه عدد من الطلاب بأنه تم تعديل أحد الأسئلة من قبل مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لوجود خطأ في صياغة السؤال بينما لم تنوه عنه لجان أخرى.

رد وزارة التعليم على أخطاء امتحان الفيزياء 2024

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية من وجود أخطاء في امتحان الفيزياء.

وقالت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك لجنة متخصصة لمراجعة امتحان الفيزياء والوقوف على حقيقة شكاوى الطلاب ومدى مطابقة الامتحان للمواصفات.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الفنية المتخصصة ستراجع مدى مطابقة امتحان الفيزياء للمواصفات ونموذج الإجابة ويتم التعديل في حالة وجود أي خلل.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ونحتوي امتحانات الثانوية العامة 2024 في الفيزياء على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.

انهيار طلاب الثانوية العامة 2024 بعد امتحان الفيزياء

انهار طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية، اليوم السبت، عقب خروجهم من امتحان الفيزياء، المعروف عنها أنها "بعبع الثانوية".

وشهدت لجان الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية دموع طلاب الشعبة العلمية إثر أدائهم امتحان مادة الفيزياء.

ووصف طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان الفيزياء بأنه صعب للغاية والأسوأ في النظام الحديث، وأنه "بشع" _حسب تعبيرهم_

وقال طالب في الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية إن امتحان الفيزياء طويل ويحتاج وقتًا إضافيًا، وإن الأسئلة ليست مباشرة وتحتاج تفكير ووقت أكثر.

ولفت طالب آخر في الثانوية العامة 2024 إلى أن امتحان الفيزياء غير متوقع على الإطلاق، وأنه يحتوي أسئلة تعجيزية.

وقالت طالبة في الثانوية العامة 2024 إن امتحان الفيزياء صعب جدا، وإن من يقول إنه سهل هو الطالب الغشاش، واصفة الامتحان بالمعقد.

وذكر طلاب في الثانوية العامة 2024 أن امتحان الفيزياء به سؤال ليس له إجابة من ضمن الاختيارات الموجودة.