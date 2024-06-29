جامعة بنها الأهلية تطلق ماراثون رياضي للدراجات الهوائية

احتفالاً بذكري ثورة يونيو..

نظمت جامعة بنها الأهلية ماراثون رياضي للدراجات الهوائية -انطلق من مقر الجامعة في مدينة العبور- وذلك ضمن احتفال الجامعة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة حيث أعطى الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، إشارة البدء لانطلاق الماراثون الذي شارك به العديد من القيادات الأكاديمية والطلاب والعاملين بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والدكتور محمد سعيد مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور أحمد طه مدير برامج كلية علوم الحاسب، والأستاذة سامية عبدالحميد أمين عام جامعة بنها الأهلية، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.



وأوضح الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية أن إطلاق جامعة بنها الأهلية للماراثون يأتي بمناسبة احتفال الجامعة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية لدى أبنائنا الطلاب بالإضافة إلى اهتمام الجامعة بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة واستخدام الدراجات الهوائية بوصفها وسيلة نقل بسيطة، ومستدامة، وصديقة للبيئة.

واستكمل "سوسة" أن ماراثون الدراجات الهوائية شارك به قرابة مائة من طلاب وطالبات الجامعة مشيدا بجهود تأمين الطلاب والمشاركين وخروج الحدث بهذه الصورة المشرفة وذلك من خلال التعاون مع مديرية أمن القليوبية، وإدارة المرور، وهيئة الإسعاف المصرية، والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية.

وأضاف الدكتور جمال سوسة أن الجامعة حريصة دائما على نشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وتبني وإطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة التى تعزز من القيم الرئيسية للرياضة، ومن بينها روح العمل كفريق، واللعب النظيف، واحترام الآخرين، والتعاون، والانضباط، والتسامح.

مختتما بأن الجامعة حريصة على المساهمة في تكوين جيل رياضي يهتم بالاعتماد على الدراجات الهوائية في الانتقال بوصفها وسيلة اقتصادية ولها تأثيرات إيجابية على اللياقة البدنية.