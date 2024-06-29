محافظ المنيا… وضع آليات عاجلة والاستجابة الفورية لطلبات المواطنين

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الجهات التنفيذية بالاستجابة الفورية لحل شكاوى المواطنين، وإزالة أسبابها، والتواصل الدائم من رؤساء المراكز والمرور الميداني، للتأكد من حل المشكلات بشكل فعال، خصوصًا فيما يتعلق بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، والاهتمام بشبكات ومحطات مياه الشرب، وسرعة الاستجابة وفحص شكاوى المواطنين المتعلقة بضعف المياه، مشددًا على بذل المزيد من الجهد، لتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم في القطاعات والمرافق الخدمية كافة، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال الإزالة الفورية لتراكمات القمامة من شارع رمسيس بحى شمال مدينة المنيا، وذلك عقب ورود شكاوى من المواطنين، تفيد بوجود القمامة بالشارع، وعلى الفور تم رفع التجمعات والتراكمات، فضلًا عن رفع نقاط التجمع بالحى.

وفى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس المركز، أعمال إصلاح انفجار خط مياه الشرب بمنطقة المطافى بحى غرب المدينة، وأوضح، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسمالوط، وتم الدفع بمعدات الوحدة المحلية، وفنى الشبكة لسرعة إصلاح الماسورة، التي تسببت في غرق الشارع بالمياه، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح، وسحب المياه المتراكمة بالشارع، ورد الشيء لأصله، وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفى مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، تابع تاج أبو سداح، رئيس المركز، شكاوى المواطنين بقرية الشيخ عبادة بانقطاع مياه الشرب على فترات طوال اليوم، حيثُ تبين بأن محطة المياه لا يوجد بها صهاريج، ويوجد محول كهرباء جهد منخفض، وعلى الفور تم التنسيق مع شركة مياه الشرب، وهندسة كهرباء المركز، لتلافي أسباب الشكوى، حيث تم ربط محطة المياه بمحول بقدرة جهد أعلى، وعودة المياه للمنازل بكامل قوتها.

وفى سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ملوي، برفع المخلفات كافة الناتجة عن أعمال التطهير بترعة الديروطية، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وذلك عقب تلقي شكاوى من المواطنين بقرية التابوت بمجلس قروي نواي، وتم تلافي أسباب الشكوى، حفاظًا على صحة المواطنين.